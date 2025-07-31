Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Bursa İtfaiyesi'nde 39 yıl boyunca büyük bir özveriyle görev yapan Ertuğrul Üstün'ün vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu.

Bozbey, yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa İtfaiyemizde 39 yıl boyunca büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşımız Ertuğrul Üstün’ü, geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatının son 13 yılını kanserle mücadele ederek geçirse de görevine ve kurumuna bağlılığından hiç vazgeçmedi."

Başkan Bozbey, Ertuğrul Üstün’ün özellikle Bursa’daki orman yangınları sırasında gösterdiği fedakarlığı da vurgulayarak, "Özellikle Bursamızda yaşanan orman yangınları sırasında, lojistik desteği sağlamak için günlerce sahada kalarak gösterdiği fedakarlık hepimizin hafızasında yer etti. Onu çalışkanlığıyla, sessiz ama derin izler bırakan emek dolu yaşamıyla hatırlayacağız." dedi.

Bozbey, son olarak, "Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." diyerek başsağlığı dileklerini iletti.