Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin emniyeti ve sağlığı kapsamında risk oluşturan metruk binaları belirleyerek, yapılan incelemelerin ardından tek tek yıkıyor.

Osmangazi'nin dört bir yanını mercek altına alarak metruk yapıları tespit eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların istekleri doğrultusunda Çeltik Mahallesi’nde bulunan metruk bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

Madde bağımlıları tarafından mesken tutulması sebebiyle sosyal riskler arz eden metruk binanın yıkılması, mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı.

Yasal zemin oluşturarak yıkımı gerçekleştirilen metruk yapıların ortadan kaldırılması ile birlikte mahallelerin çehresi de değişiyor.