“Şampiyonluk sadece tabelaya değil, tarihe ve kalplere yazıldı. Bursaspor bir kez daha ‘biz buradayız’ dedi.”

Bazı takımlar vardır; yalnızca sahada değil, yüreklerde oynar. Onların attığı her gol, tribünlerden değil, bir halkın kalbinden yükselir. İşte Bursaspor tam da böyle bir destanın adıdır. Ve bu destan, yeniden yazıldı.

Bursaspor, sadece bir kupa kazanmadı.

Bursa, sadece bir şehir değil; karakterin, inadın ve umudun adresi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Bugün yeşil-beyaz forma giyen her çocuk, başını biraz daha dik tutuyor. Çünkü onların aidiyeti artık kupayla taçlandı.

Unutmayanlara, unutturmak istemeyenlere hatırlatalım:

Bursaspor, Süper Lig tarihine adını şampiyonlukla yazdıran beş büyükten biridir.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un ardından gelen Anadolu’nun gür sesidir.

Ve bugün, o ses bir kez daha semaya yükseldi!

2009-2010 sezonunda tarihin tozlu raflarını sarsan o şampiyonluk, sıradan bir başarı değildi.

Bir rüyaydı, gerçek oldu.

Bir haykırıştı, tarihe kazındı.

Şimdi ise o rüya, yeniden hayat buldu. Kupa, yine bizimle!

Sokaklarda şarkılar yankılanıyor. Bayraklar camlara, balkonlara değil; kalplere asılıyor.

Stadyum desen… Her maçta gişeler son bilete kadar tükeniyor.

Taraftar, yağmur demeden, soğuk demeden, sezonun her maçında tribünleri doldurarak bu şampiyonluğu elleriyle ördü.

Bu sadece bir kupa değil:

Bu, direnişin ödülü.

Bu, düşenin kalktığı an.

Bu, yok sayılanın, unutulanın, “Ben de buradayım!” diye ayağa kalkışıdır.

Her tezahürat, bir ağıt gibi yanık…

Ama her gol, bir bayram gibi coşkulu!

Bu gece Bursa’da sadece futbol kazanmadı.

Umutsuzluk kaybetti.

Teşekkürler Bursaspor.

Bu şehre, bu ülkeye ve en çok da bu inanca çok yakıştın.

Sen sadece bir futbol kulübü değil,

Bizim çocukluğumuz, hayalimiz, onurumuzsun.

Ve unutma:

Bu kupa sadece sahada değil…

Bu kupa, bu halkın kalbinde.

Bu başarı sadece skora yazılmadı.

Bu başarı, bir şehrin yeniden doğuşudur.

Bir zamanlar sahipsiz sanılan Bursaspor’un, ne kadar sahiplendiğini gösteren on binlerce yüreğin alkışıdır.

Bugün tarih bir kez daha yazıldıysa,

O tarih sadece bir takımın değil,

Bir halkın inadının, sevdanın ve sadakatin tarihidir.

Kupa ellerde yükselirken,

Bir nesil yeniden inandı.

Bir şehir yeniden ayağa kalktı.

Ve biz, tüm Türkiye’ye bir kez daha hatırlattık:

Bursa yalnızca tarih kitaplarında değil, futbolun alnına da altın harflerle kazınmış bir destandır.

Bursaspor, bu senin değil sadece…

Bu, tüm Anadolu’nun sesi.

Sessiz çoğunluğun haykırışı.

Bir umudun, bir dirilişin adı.

Bu yazı bir son değil;

Bu yazı, yeni bir başlangıcın ilk cümlesi.

Yeşilin gururu , şehrin asi kalbi Bursaspor’a selam dur!

Selam olsun yeşil beyaz renklere.

Selam olsun yıkılmayanlara.

Selam olsun kalpten oynayanlara.