Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğine rahat bir nefes aldırmak amacıyla Acemler'den Yunuseli'ye yeni bir köprü inşa ederek trafiğe açtı. Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü olarak adlandırılan bu yeni köprü, şehir içi ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak. Bursa'nın ulaşım altyapısını sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak inşaatlarına devam ediyor. Bu çalışmaların özellikle Acemler bölgesinde yoğunlaştığına dikkat çeken Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu projelerin kentin yaşam tarzını ve kimliğini yansıttığını belirtti. Başkan Aktaş ayrıca, ulaşımın büyük bir şehir için temel bir konu olduğunu ve trafiğin önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Bu nedenle, Bursa'da trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla sonuç odaklı çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü, Acemler'den Yunuseli'ye hızlı bir bağlantı sağlayarak şehir içi trafiği rahatlatacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Hürriyet ve Soğukkuyu bölgelerine ulaşmak isteyen sürücülere Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinden 'U' dönüşü yapma olanağı sunuyor. Köprünün teknik özellikleri de dikkate değer. Yaklaşık 110 metre uzunluğunda ve 8,50 metre genişliğinde olan bu köprü, 3 açıklıktan oluşuyor. Ayrıca, 1200 metre bağlantı yolları da bu projenin bir parçası olarak tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu tür ulaşım projeleriyle şehri daha erişilebilir ve trafiği daha akıcı hale getirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çabaların şehir sakinlerine daha iyi bir yaşam kalitesi sunmada önemli bir rol oynadığına dikkat çekiliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli Kanalı çevresinde gerçekleştirilen projeler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Başkan Aktaş, bu kapsamda tek açıklıklı, 28 metre uzunluğunda ve 16.5 metre genişliğindeki köprünün tamamlandığını ve aynı özelliklere sahip olan Çeltikçi Köprüsü'nün inşaatının sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca, 210 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü ile Yunuseli'ne gidiş istikametindeki araç kapasitesini artırmak amacıyla 1950 metre uzunluğundaki 3 şeritli yeni bir yolun hizmete açıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, bu projenin trafiği rahatlatmak için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Aktaş, bu bölgedeki konutlaşma ve artan araç yoğunluğu nedeniyle trafik sıkışıklığının önüne geçmek için hayırseverlerin de destekleriyle çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu sayede, 2.5 kilometrelik yol çalışmalarının önümüzdeki süreçte tamamlanacağını ve ulaşım sisteminin daha verimli hale geleceğini ifade etti.

Ayrıca, Hasanağa-Kayapa Yolu'nun geliştirilmesi için kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü ve bu süreçte milletvekillerinin ve Ulaştırma Bakanlığı'nın desteklerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Eski İzmir Yolu olarak bilinen bölgede artan trafik akışını dikkate alarak çevre yolları ve bağlantı yollarını tamamladıklarını belirten Başkan Aktaş, aynı zamanda uzun süredir gündemde olan Demirtaş bağlantı yolunu bir hafta içerisinde açacaklarını müjdeledi. Başkan Aktaş, tüm bu çalışmaların Bursa'ya olumlu katkılar sağlayacağını ve şehirdeki ulaşımı daha sorunsuz hale getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.