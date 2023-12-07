Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında başlattığı Üreten Kadınlar Buluşması'nın ikincisini düzenlemeye hazırlanıyor. Bu yılki etkinlik, "Cumhuriyet’in 100. Yılında Güçlü ve Öncü Kadınlar" temasıyla, 15-17 Aralık tarihleri arasında Merinos AKKM Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır BUSMEK aracılığıyla kadınları nitelikli işgücüne dönüştürme misyonunu sürdürerek, üretim sürecindeki kadınları destekleme projelerine devam ediyor. Bugüne kadar 17 ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatif ve dernekleri ziyaret eden belediye, yer tahsisi, üretim malzemeleri temini, masa-sandalye ihtiyaçlarının giderilmesi, salça makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu gibi ekipmanların alımı gibi birçok alanda destek sağlıyor.

Üreten Kadınlar Buluşması, Bursa'da faaliyet gösteren 90 kadın kooperatif ve derneğin katılımıyla gerçekleşecek. Merinos AKKM'de kurulacak stantlarda, kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler ziyaretçilere sunulacak. Ayrıca, dijital pazarlama platformlarının yöneticileri tarafından düzenlenecek söyleşilerle, e-ticaret, ürün sunumu, satış ve iş geliştirme konularında üreten kadınlara yeni perspektifler kazandırılacak. Etkinlik aynı zamanda şarkıcı Alişan'ın da katılımıyla renklenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Üreten Kadınlar Buluşması'nın açılış töreni, 15 Aralık Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.