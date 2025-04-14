

Karacabey Belediyesi öncülüğünde geleneksel Türk düğün kültürünün en güzel örneklerinden biri yaşandı. Kırsal Keşlik Mahallesi’ndeki bir düğünde, unutulmaya yüz tutmuş yöresel adetleri yaşatma ve geleceğe taşıma amacıyla kamera ve dronlarla özel çekim gerçekleştirildi. Karacabey Kent Konseyi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün de katkı sağladığı bu anlamlı tören, adeta bir belgesel niteliğinde kaydedildi.

Düğün, Keşlik Köyü’nün asırlık gelenekleriyle renklendi. Hafta boyunca süren hazırlıklar, Cuma günü genç kızların köy halkına "okuntu" dağıtımıyla başladı. Sepetlere yerleştirilen kurdeleli mendil, yazma ve havlular, düğüne davet anlamı taşıyan bu özel ritüelle evlere ulaştırıldı. Cumartesi gecesi ise "övme" töreni gerçekleşti. Gençler, damadın akrabalarının evlerini ziyaret ederek maniler eşliğinde bahşiş toplanıp, para, tavuk ve baklava gibi hediyeler alındı.



Pazar günü düğünün en coşkulu anları yaşandı. "Sağdıç kavuşturma" geleneği, köyün girişinde gelin alayının bayraktar ve gençler tarafından karşılanmasıyla başladı. İki grup karşılaştığında, şeker, bozuk para ve elma dolu mendiller havada uçuştu. Çalgılar eşliğinde sağdıçlar, karşı karşıya, daire ve düz çizgi halinde oynayarak gelini damadın evine götürdü. Gelin, evin önüne geldiğinde "testi kırma" ritüeliyle karşılandı. İçinde şeker, çerez ve para bulunan testi, alkışlar arasında yere vurularak kırıldı; çocuklar neşeyle dökülenleri topladı. Köy imamı, çift için dua ederken, herkes "amin" diyerek mutluluk dileklerine ortak oldu.

Düğünün en lezzetli anı ise Keşlik’in meşhur yemeği "keşkek" ile taçlandı. Kırmızı et, kaz eti veya köy tavuğuyla hazırlanan, saatlerce karıştırılarak pişirilen keşkek, misafirlere sağdıçlar tarafından titizlikle servis edildi. Köy halkı ve çevre köylerden gelen davetliler, bu eşsiz lezzeti paylaşarak dayanışma ruhunu pekiştirdi.



Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da düğüne katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Karabatı, sağdıç kavuşturma töreninde çiftetelli oynayarak coşkuya renk kattı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Keşlik Köyü’müzün bu güzel düğününde, Kübra ve Abdulkadir kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmaktan büyük mutluluk duydum. Yöresel geleneklerimizin böylesine coşkuyla yaşatılması, kültürel mirasımızın geleceğe taşınması açısından çok kıymetli. Sağdıç kavuşturma, keşkek ve diğer adetlerimiz, bizim kimliğimizin en güzel yansımaları. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen Kent Konseyi’mize, Halk Eğitimi Merkezi’mize ve tüm köy halkımıza teşekkür ediyorum. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum."

Keşlik'teki bu düğün, hem bir kutlama hem de kültürel mirasın yaşatılması adına unutulmaz bir etkinlik olarak hafızalarda yer alırken, yöresel adetlerin gelecek nesillere aktarılması adına da önemli bir adım oldu.