Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde, Bursa'nın Mudanya açıklarında 5.1 şiddetinde bir deprem oldu. Meydana gelen depremi, İstanbul hakı da hissetti. Beklenen olası Marmara depremi son dönemde sık sık gündeme geldiği için meydana gelen bu deprem de vatandaşları tedirgin etti. Bunun üzerine gözler hızla uzmanların açıklamalarına çevrildi. 6 Şubat depremlerinin ardından depreme ilişkin ağzından çıkan her cümle dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür'den de Bursa merkezli depreme dair beklenen açıklama geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN 5.1'LİK DEPREMİNA ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ:

Naci Görür, meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşlara aktardı.

Görür paylaşımında şu ifadelere değindi: