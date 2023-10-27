Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş İsmetiye Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre Afgan uyruklu Abdulhamid Hamidi çalıştığı fabrikada geri dönüşüm için kullanılan makinada oluşan arızayı tamir etmek istedi. Makina bir anda çalışmaya başlayınca Hamidi, makinanın dişleri arasında kalarak sıkıştı. Fabrikada çalışan diğer işçiler durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İşçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hamidi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme polisi ekiplerince Hamidi’nin cesedi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.