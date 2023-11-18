Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Güneybudaklar mevkiinde, taziye için yola çıkan bir otobüs ile ters şeritten gelen bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kaza, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve beş kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, yağışlı hava koşullarının etkisi altında gerçekleşti. Taziye için Baraklı'ya gitmekte olan otobüs, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kazada, otobüs yan devrilirken, otomobil ise ikiye bölündü. Olay yerine çok sayıda 112 Ekibi sevk edildi.

Feci kazada otomobilde bulunan 58 yaşındaki Abdullah Öz hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam ediyor.