TFF 3. Lig temsilcimiz İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sahasında Küçükçekmece Sinop Spor Kulübünü ağırlıyor.
Hakemler: Kemal Savaş, Feyzullah Çimen, Tufan Selvi
Stat: İnegöl İlçe
İnegöl Kafkas Spor Kulübü: Ömer Can, Furkan Taşdemir, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal, Orkan Çınar, Batuhan Doğrukıran, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Semih Akyıldız, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş
Küçükçekmece Sinop spor Kulübü: Onur Güney, Osman Boz, Özkan Zileli, Ebu Sıddık Çelik, Doğancan Aynacı, İlhan Topatar, Koray Baykara, Mustafa Acun, Doğukan Bad, Muzaffer Kahrıman, Melih Toklu
Sarı kartlar; Doğukan Bad(Sinopspor)
Goller: Semih Akyıldız
Maçın 62'nci dakikasında gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına topla buluşan Semih'in vuruşu ağlarla buluştu.
Haber Merkezi