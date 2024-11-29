Bursa Atıcılar Yüzme Havuzu, 12+ Yaş Uzun Kulvar Baraj Geçme Müsabakası’na ev sahipliği yapıyor. 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen organizasyona, 21 kulüpten 264 sporcu katılıyor. Sporcuların 118’i kız, 146’sı erkek yüzücülerden oluşuyor.

Yarışların ilk gününde büyük bir rekabet sahneye çıktı. Sporcular, baraj sürelerini geçmek ve bir üst seviyeye yükselmek için kıyasıya mücadele ediyor. Tribünlerdeki aileler ve sporseverler ise bu heyecana ortak oluyor.

Organizasyon, genç yüzücülerin gelişimine katkı sunmayı hedeflerken, yüzme sporuna olan ilgiyi de artırmayı amaçlıyor. Müsabakalar 1 Aralık Pazar günü sona erecek ve barajı geçen sporcular bir üst seviyeye yükselme hakkı kazanacak.

Genç yeteneklerin performansları büyük bir merakla takip ediliyor. Müsabakalar, bölgedeki spor kültürünün gelişimine de önemli katkı sağlıyor.