Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF), 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanması planlanan bazı amatör lig müsabakalarının ertelendiğini duyurdu.

Vatan, Güsu, Dikkaldırım ve Toki Kemal Ertin sahalarında yapılması planlanan karşılaşmalar, hakem atamalarının gerçekleştirilememesi nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni programın daha sonra ilan edileceği belirtilerek, detaylı bilgiye federasyonun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.