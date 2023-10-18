Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en zor anlarında evrak işleriyle uğraşmadan, tek bir telefon görüşmesiyle hızlı ve etkili bir hizmet sunmayı amaçlayarak Mezarlık Bilgi Sistemi'ni güncelledi. Bu güncelleme, son teknolojiyi kullanarak tüm 17 ilçede bulunan 1300 mezarlığın bakımını düzenli bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca, yeni bir mobil uygulama da vatandaşların hizmetlere cep telefonları aracılığıyla erişebilmesini sağlamak için sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, teknolojik ilerlemeleri en üst düzeyde kullanarak hizmet erişimini daha da hızlandırıyor. 2009 yılından bu yana faaliyette olan Mezarlık Bilgi Sistemi, güncel teknolojilerle yenilendi. Bu yenilik, Harita, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mezarlıklar ve Yazılım Şube Müdürlüklerinin işbirliği ile gerçekleştirildi ve tamamen yerel kaynaklar kullanıldı. Yenilenen web sitesinin yanı sıra, yeni bir mobil uygulama da geliştirildi.

Bu güncelleme ile artık vatandaşlar, mezarlıklarla ilgili tüm işlemlerini bilgisayarları veya telefonları üzerinden online olarak gerçekleştirebilecekler. Sayısal mezarlık haritaları oluşturuldu ve defin bilgileri sorgulanabilir hale getirildi. Bu sayede, vatandaşlar belediye binasına gitmeden sevdiklerinin mezarlarının bilgilerine, konumlarına ve fotoğraflarına ulaşabilecekler. Ayrıca, mezarların konumlarına nasıl ulaşacaklarına dair yol tariflerini de alabilecekler.

Mobil uygulama, vatandaşlara seçtikleri mahallelerdeki mezarlıkla ilgili vefat bildirimleri de sunacak. Ayrıca, aile mezarları için mezar tahsis belgelerini Mezarlık Bilgi Sistemi üzerinden online olarak alabilecekler ve ilgili ödemeleri de gerçekleştirebilecekler.

Ayrıca, mobil uygulama üzerinden mezarlıkta okunabilecek duaların Arapça ve Türkçe okunuşları ile anlamlarına kolaylıkla erişilebilecek.

Vatandaşlar, bu hizmetlere https://www.bursa.bel.tr/mezarlik-bilgi-sistemi web sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Mobil uygulamayı ise Android cihazlar için https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbbmobil.mezarlik_mobil_1, Apple cihazlar için ise https://apps.apple.com/tr/app/bursa-mezarl%C4%B1k-bilgi-sistemi/id6444612122 adreslerinden indirebilecekler.