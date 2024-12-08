Duraksayan motosiklete başka bir motosiklet çarptıktan sonra bir evin duvarına girdi. 4 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda karar değiştiren motosiklet sürücüsü yol ortasında duraksadı.

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Arkasında seyreden başka bir motosiklet sürücüsü ise duraksayan motosiklete çarparak dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi. Yaşanan trajikomik kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA