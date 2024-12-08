Duraksayan motosiklete başka bir motosiklet çarptıktan sonra bir evin duvarına girdi. 4 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda karar değiştiren motosiklet sürücüsü yol ortasında duraksadı.

Arkasında seyreden başka bir motosiklet sürücüsü ise duraksayan motosiklete çarparak dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi. Yaşanan trajikomik kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerası ile kaydedildi.