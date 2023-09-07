Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, park halindeki bir servis minibüsü yola çıkarken, ani bir tehlike anında yaşanan manevra, yakındaki bir kıraathane müşterilerini büyük bir tehlike ile karşı karşıya bıraktı. Olay, kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesinin merkezinde meydana geldi. Park halindeki servis minibüsü, sürücüsü tarafından hareket ettirilmeye başlandığı sırada, hızla ilerleyen bir hafif ticari araç, minibüse çarpmamak için sürücü tarafından yapılan son dakika manevrasına tanıklık etti. Ancak bu manevra, kıraathane müşterilerinin bulunduğu bölgeye doğru tehlikeli bir şekilde ilerlemesine neden oldu.

Hafif ticari araç, sürücüsünün son anda verdiği refleks tepkiyle elektrik trafosuna çarptı. Kamera görüntülerinde, kıraathanede bulunan vatandaşların ölümden dönme anları dehşet verici bir şekilde gözler önüne serildi.