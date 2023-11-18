Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımda marka kent olma hedefine yönelik çalışmalarını sürdürerek, Gemlik'ten sonra İznik'te de zeytin hasadına başladı. Zeytin üreticilerinin bu yıl üründen ve fiyatlardan büyük memnuniyet duyduğunu görmekten mutluluk duyan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarım alanında verdikleri destekleri vurgulayarak, "Tüm imkanlarımızı tarım için seferber ediyoruz. Yeter ki tarımla ilgili standartlarımızı artıralım" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın kırsal kalkınma hedefine odaklanarak çiftçilere sunduğu desteklerle bilinen Büyükşehir Belediyesi, İznik ilçesinde gerçekleştirdiği zeytin hasadı törenine önemli isimleri davet etti. Başkan Aktaş'ın önderlik ettiği törene, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İznik Kaymakamı Recai Karal, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Hasat töreni öncesinde zeytin bahçesinde çiftçilerle sohbet eden Başkan Aktaş ve Milletvekili Varank, daha sonra zeytin toplamak için ağaçlara çıktılar. Zeytin üreticilerinin bu sezonki memnuniyetini vurgulayan Başkan Aktaş, "Tarım AŞ ve Hagel aracılığıyla fide-fidan, tohum ve malzeme desteği gibi çeşitli destekler sağlıyoruz. Bursa'nın tarım ihracatının hızla arttığını görmek bizi sevindiriyor. Bu sene zeytinin yanı sıra siyah incir, ahududu, yaban mersini gibi ürünlerde de talep artışı yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Bursa'nın tarım alanındaki potansiyeline dikkat çeken Başkan Aktaş, "Bursa'nın toplam yüzölçümünün yüzde 34'ü tarım alanıdır. Bu alanın yüzde 12'si zeytinliklerden oluşmaktadır. İznik'te ise 1 milyon 950 bin meyve veren zeytin ağacı bulunmaktadır. Bu sayı her geçen gün artıyor. 2022 yılında Bursa'nın zeytin rekoltesi 187.692 ton iken, bunun 33.428 tonu İznik'te üretilmiştir" dedi.

Başkan Aktaş, tarım alanında sağlanan destekleri vurgulayarak şunları ekledi: "Tarım konusunda İl Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere kurumlarla ortaklaşa çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızı tarım için seferber ediyoruz. Sahip olduğumuz kapasiteyi değerlendirmemiz lazım. Modern teknikleri kullanarak iyi ürün üretip iyi pazarlamalıyız. Bu sene fiyatın da iyi olduğunu görüyoruz. Tarım AŞ aracılığıyla verdiğimiz hibe oranını yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarttık. Zeytin fidanı dağıtımları da yapıyoruz."

Tarımın Bursa için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Bursa'nın 1060 mahallesinde tarıma yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Göletlerden sulama tesislerine, altyapıdan mahalle konaklarına kadar her konuda çiftçimize destek oluyoruz. Tarım konusunda Bursa'nın imkanlarını arttırmaya devam edeceğiz. Modern tarım tekniklerini kullanarak kaliteli ürünler elde etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, konuşmasının sonunda İznik'in 2024 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne gireceği müjdesini verirken, "Birkaç sene içerisinde İznik'te turizm patlamasının yaşanacağına inanıyorum. Hasadımızın ve sezonumuzun bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise Bursa'nın tarım, turizm ve sanayi alanlarındaki potansiyelini vurgulayarak, "Ürünü daha değerli hale getirmek için şirket kurmak yerel yönetimlerin sorumluluğunda değildir. Ama Bursa Büyükşehir Belediyesi bir vizyon ortaya koymuş. Çiftçinin daha fazla kazanması, daha katma değerli ürün ortaya çıkarması için gayret gösteriyor. Bu vizyon için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Hasadımız bereketli olsun" dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da bu sene ürün ve fiyatın güzel olduğunu belirterek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Hasat töreninin ardından Başkan Aktaş, Milletvekili Varank ve protokol üyeleri, zeytin ayıklama deposunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Marmarabirlik zeytin alım yerini ziyaret eden heyet, Boyalıca Ürün Toplama Merkezi zeytin alım yerinde incelemelerde bulundu.