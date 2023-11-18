Bursa'nın Keles ilçesinde, taziye için Baraklıya giden otobüs ile karşı yönden gelen otomobil arasında korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada  1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Olay, Güneybudaklar mevkiinde gerçekleşti. Otobüs sürücüsü Necdet Ö., iddiaya göre ters şeritten gelen Kadir S. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Yağışlı hava nedeniyle meydana gelen kazada, otobüs yan devrilirken, otomobil ise ikiye bölündü.

Feci kazanın ardından bölgeye hemen çok sayıda 112 Ekibi sevk edildi. Otobüste bulunan Abdullah Öz (58) hayatını kaybetti. Aynı kazada, İbrahim Ç (59), Kadir S (28) ve Yusuf A. (27) ise yaralandı.

Kazanın ana sebebinin yağışlı hava olduğu belirtilirken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması hala devam ediyor.

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