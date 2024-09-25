Bursalı gazeteci Enver Akasoy, Türkiye Karate Federasyonu'ndaki yönetim kurulu görevinden istifa ettiğini duyurdu. Uzun yıllardır karate sporuyla ilgilenen Akasoy, yaptığı açıklamada, 2021 yılında yedek yönetim kuruluna seçildiğini, ancak son dönemde art arda yaşanan istifalar sonucu asil yönetime geçtiğini ve bu gelişmeyi tesadüfen internetten öğrendiğini belirtti. Akasoy, "Asil üyelerin istifa etmesi veya vefatı durumunda yedek üyeler göreve çağrılır. Son istifanın ardından asil yönetim kurulu üyesi olduğumu federasyonun internet sitesinden tesadüfen öğrendim. Şaşkınlığım, ismimin üzerine tıkladığımda karşıma çıkan özgeçmişin bana ait olmamasıyla daha da arttı. Bu süreçte tarafıma herhangi bir bilgilendirme yapılmadı" diyerek, 19 Eylül 2024 itibarıyla yönetim kurulundaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: iha