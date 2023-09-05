İnegöl Belediyesi, Süleymaniye Mahallesi Hazine Sokak'ta gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi ve otopark projesi ile mahalledeki çehreyi büyük ölçüde değiştirdi.

Kentteki araç sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte, İnegöl Belediyesi, park sorununa çözüm getirmek için mahalle otoparkları oluşturma çalışmalarına hız veriyor. Bu kapsamda, Süleymaniye Mahallesi Hazine Sokak'ta bulunan 2 bin metrekarelik alan, 40 araç kapasiteli bir otoparka dönüştürüldü ve çevresi estetik bir şekilde düzenlendi.

PARKLANMA SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, bu proje tamamlandığında beraberindeki heyetle birlikte yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Taban, projeyi değerlendirirken, “Süleymaniye Mahallesi Hazine Sokakta bir otopark ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Malumunuz nüfusumuz ve araç sayımız her geçen gün artıyor. Özellikle mahalle aralarında parklanma konusunda ciddi sorunlar olabiliyor. İnegöl Belediyesi olarak tüm alanlarda mahalle otoparkları oluşturarak bu sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugün de bu çalışmalardan birini yerinde incelemek üzere bir aradayız” dedi.

Tamamlanan bölgelerle ilgili de bilgi veren Başkan Taban, “Hazine Sokak üzerinde 2 bin m2 alan üzerinde bir çevre düzenlemesi yaptık. Burada 1100 m2 yeşil alan, 400 m2 tretuvar ve yürüyüş yolu ile 600 m2’lik toplamda 40 aracın parklanabileceği otopark alanı oluşturduk. Proje kapsamında burada farklı türlerde bitki ve ağaç dikimleri de yapıldı. Mevcuttaki ağaçları da koruyup muhafaza etmiş olduk. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mahallemizin önemli ihtiyaçlarından biri giderildi” diye konuştu.