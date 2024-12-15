Bursa merkezli 40 yıllık tekstil devi Sateks, yükselen maliyetler ve artan giderler nedeniyle iflasla karşı karşıya kaldı.

Şirket, toparlanabilmek için çaba gösterirken 3 ay önce konkordato talep etti. Mahkeme, tekstil devine 3 aylık bir süre tanıdı. Ancak beklenen toparlanma süresi uzayınca, konkordato süresi 2 ay daha uzatıldı.

Hem iç pazar hem de dış pazar taleplerini karşılayan Sateks, yıllık 4 bin 800 ton, aylık ise 600 ton üretim kapasitesine sahip. Ürünleri, başta İngiltere, Almanya, İtalya, Hong Kong ve Bulgaristan olmak üzere birçok farklı ülkeye ihraç ediliyor.

Ancak ekonomik kriz ve artan maliyetler, konkordato başvurularının sayısını artırıyor. Sateks, iki ay içinde toparlanamazsa iflas sürecine girebilir.