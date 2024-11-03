Türkiye’nin 4.büyük kenti olan ve 1061 mahallesi bulunan Bursa’da Büyükşehir sınırları içindeki köylerin mücavir alanları 300 metre genişliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentten köye göçü teşvik ettiklerini belirterek, "Köy yerleşik alanlarını 300 metre civarında genişlemeyi sağlayabilirsek hem Buski olarak alt yapı imkanlarını oraya taşırız. Aynı zamanda var olan konutlarda sularını ve alt yapılarını götürmüş oluruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü ihsan Altıkardeş’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın Kent Anayasa’sının 2 yıl içerisinde hazır olacağını ifade ederek, "Göreve gelirken daha ilk yapacağımız işlerden bir tanesinin 1 /100 binlik plan olduğunu söylemiştik. Ardından kentsel dönüşüm ile ilgili planlarımızı ve bununla birlikte ulaşım ve diğer ana sektörlerde planlamaları yapmak amacındayız. Bursa’nın önümüzdeki yıllara en iyi şekilde hazırlanması, sorunları çözerek geleceğe bakmak için Kent Anayasası’nı katılımcılık esasına göre yapıyoruz. Bu yola koyulduk. Yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda özellikle kentten tekrar köylere olan göçü de düşünerek bunları başlattı. Çünkü tarıma destek veriyoruz. Kırsal alana destek veriyoruz. Kırsal projeleri destekliyoruz. Bu anlamda yaptığımız ve yapacağımız projelerle birlikte kırsala eğilimin artacağında biliyoruz. Onun için köylerimizde yine yasada var olan köy mücavir alanlarının genişlemesi konusunda belediye başkanları ile yapmış olduğumuz toplantıda bir karar aldık. Köylerin mutlaka etrafında yapılaşmalar vardı. Biz köy yerleşik alanlarının 300 metre civarında genişlemeyi sağlayabilirsek hem Buski olarak alt yapı imkanlarını oraya götürürüz. Aynı zamanda var olan konutların da sularını ve alt yapılarını götürmüş oluruz. Bunu da talep eden köylerden başvuru alarak başlatacağız. Diğer taraftan 1/100.000’lik planda da çalışma zaten yürüyor. Bunun hayata geçmesi yaklaşık 2 yıl alacak. Bu süreci beklemeden köylerde sorunların çözümü için hareket etmek için ilçe belediye başkanlarına yetki verdik. Muhtarlarımız da aynı talebi ortaya koydular. Muhtarlarımız ilçe belediyelerine şimdiden başvursun, köylerimizin altyapı sorunlarını da çözüp Bursa’yı geleceğe hazırlayacağız" dedi.