Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zorlu bir deplasmanda 1461 Trabzon FK'ya karşı oynanan mücadelede 3-0 mağlup olarak ligdeki sıkıntılı gidişatını sürdürdü. Yeşil Beyazlılar, bu skorla ligde kalma mücadelesinde ciddi bir darbe aldı.

Karşılaşmanın ilk golü, 43. dakikada Batuhan Kör'den geldi. Ardından 54. dakikada Abdurrahman Emir Alagöz'ün fileleri havalandırmasıyla 1461 Trabzon FK farkı açtı. Maçın 75. dakikasında ise Hurşit Taşçı'nın attığı golle ev sahibi ekip skoru 3-0'a getirdi.

Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aksaray Bölgesi B Klasman Hakemi Eren Özyemişçioğlu yönetti. Sarı kartların çıkmadığı maçta, Bursaspor'dan DK.88'de Recep İnanç sarı kart gördü.

1461 Trabzon'un galibiyetinde Özkan Karabulut, Abdurrahman Emir Alagöz, ve Hurşit Taşçı gibi isimler ön plana çıkarken, Bursaspor'un ise zor bir dönemden geçtiği görüldü. Yeşil Beyazlılar, geçen hafta Zonguldak Kömürspor'la berabere kaldıktan sonra bu maçı da kaybederek son 4 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabildi.

Bursaspor'un ligin 16. haftasındaki mücadelesi, 2 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Esenler Erokspor'u konuk ederek devam edecek.