Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen müsabakada, takımlar sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Maçı yöneten hakem trio şu isimlerden oluştu: Doğu Yılmaz, İbrahim Ethem Potuk, Faruk Yağlı.

Ev sahibi Bursaspor'un kadrosu şu şekildeydi: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney, Eren Tunalı, Eren Güler (Mustafa Genç 71), Emre Tepegöz (Taha Karataş dk. 71), Recep İnanç (Enes Gökhan dk. 71), Ömer Turan Görgüç (Deniz Dirk Knibbe 90+1), Çağatay Yılmaz, Enes Solakoğulları (Barış Dalkıran dk. 75). Yedek kulübesinde ise Deniz Aydın, Emir Kayacık, Hamza Baran Arıkan, Emre Suna, Tuğhan Yıldız bulunuyordu. Takımın başında teknik direktör Murat Sözkesen yer aldı.

Konuk ekip Zonguldak Kömürspor'un ilk 11'i ise şu isimlerden oluştu: Gökhan Siverek, Hakan Çevik, Fuat Yaman, Necmi Çoban (Oğuzhan Öztürk dk. 59), Serkan Yıldız, Murat Erdemir, Fırat Sarı, Serhat Doğukan Taşdemir (Emirhan Kocasoy dk. 89), Sarper Çağlar (Burak Aydın dk. 46), Fatih Bektaş, Ozan Karabacak. Yedek kulübesinde ise Saraç Tüfekçi, Abdul Kadir Dursun, Koray Tekin Bulman, Sabrican Vural, Serhat Ahmetoğlu, Nuri Terliksiz, Ahmet Daniel Akyıldız bulunuyordu. Teknik direktör koltuğunda ise Şenol Demir vardı.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen goller şu şekilde oldu: Bursaspor'dan Çağatay Yılmaz (dk. 32 pen., 52 ve 82), Zonguldak Kömürspor'dan ise Serhat Doğukan Taşdemir (dk. 44) ve Fatih Bektaş (dk. 65).

Maçın kritik anlarından biri ise Bursaspor'dan Mustafa Genç'in gördüğü kırmızı kart oldu.

Sarı kartlar ise Zonguldak Kömürsporlu Serhat Doğukan Taşdemir ve Hakan Çevik'e çıktı.