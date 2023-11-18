Kafkasspor İstanbul ekibini konuk ediyor! Küçükçekmece Sinopspor nasıl bir rakip? Kafkasspor İstanbul ekibini konuk ediyor! Küçükçekmece Sinopspor nasıl bir rakip?

TFF 3. Lig temsilcimiz İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sahasında Küçükçekmece Sinop Spor Kulübünü 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Kemal Savaş, Feyzullah Çimen, Tufan Selvi
Stat: İnegöl İlçe
İnegöl Kafkas Spor Kulübü: Ömer Can, Furkan Taşdemir, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal, Orkan Çınar, Batuhan Doğrukıran, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Semih Akyıldız, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş
Küçükçekmece Sinop spor Kulübü: Onur Güney, Osman Boz, Özkan Zileli, Ebu Sıddık Çelik, Doğancan Aynacı, İlhan Topatar, Koray Baykara, Mustafa Acun, Doğukan Bad, Muzaffer Kahrıman, Melih Toklu
Sarı kartlar; Doğukan Bad, Melih Toklu(Sinopspor)
Goller: Semih Akyıldız
Maçın 62'nci dakikasında gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına topla buluşan Semih'in vuruşu ağlarla buluştu.

Fahrettin Eniş