Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen yeşil beyazlılar, Anadolu Üniversitesi'ni 4-1 mağlup etti. Herkes için spor anlayışı ile ilçedeki görme engelli vatandaşları Bursaspor tribünlerinde ağırlayan Yıldırım Belediyesi, Türk spor basının önde gelen isimlerinden olan spiker Sabri Ugan'ın anlatımıyla adeta şampiyonluk heyecanını yaşatıyor.

Bursaspor'un tüm şehrin sevdası olduğunu ve bu tarihi sezona tanıklık etmek isteyen görme engelli taraftarların da bu heyecanı yaşamasını istediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizim için özel olan kardeşlerimizin bu tarihi sürece tanıklık etmeleri ve bu sevince ortak olmaları çok önemli. Sezon sonuna kadar bu kardeşlerimizi şampiyon Bursaspor'umuz ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.