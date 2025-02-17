Ancak, mart ayında SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni protokol, bu ödemeleri daha da artırabilir. Sputnik'in haberine göre, şu anki 19 kamu ve özel banka ile SGK arasındaki promosyon anlaşmasının yenilenmesi planlanıyor. Olası yeni anlaşmada, en düşük emekli promosyonunun yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Bu artışla, mevcut 8 bin - 12 bin TL'lik promosyonlar 12 bin - 18 bin TL seviyelerine çıkabilir.

Bankaların kendi aralarındaki rekabet doğrultusunda, ek nakit ödemelerle bu tutarların daha da yükselebileceği tahmin ediliyor. Örneğin, bir kamu bankası şimdilerde 12 bin TL'lik promosyonun yanı sıra 15 bin TL ek ödeme sunarak toplamda 27 bin TL ödüyor. Mart ayında yapılacak yeni anlaşma ile bu miktarın 40 bin TL'ye kadar çıkması öngörülüyor. Sosyal Güvenlik uzmanları, daha yüksek promosyon almak isteyen emeklilere mart ayını beklemelerini öneriyor.