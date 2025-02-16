Bursaspor’un Batı Tribünü’nde yer alan ve iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği 1963 Tribünü’nün isim hakkı için “Yatırım Finansman” şirketiyle anlaşmaya varıldığı açıklandı. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Değerli Bursasporlular Kulübümüzü ait olduğu yere taşımak amacıyla çıktığımız yolda sizlerin de desteğiyle emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bizler için uzun ve zorlu süreçler barındıran bu yolu şehrimizin ve ülkemizin önde gelen kuruluşlarının desteğiyle daha güzel ve daha kolay kılacak anlaşmalardan birini daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Batı tribünümüzde yer alan ve iş dünyamızın yoğun ilgi gösterdiği 1963 tribünümüzün isim hakkı konusunda “Yatırım Finansman” kuruluşuyla anlaşmaya varmış durumdayız. Bu anlaşma ile kulübümüze 6 milyon TL değerinde bir gelir kazandırmış olmanın mutluluğunu camiamızla paylaşıyor, Yatırım Finansman şirketinin sahiplerine şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunuyorum."