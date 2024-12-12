Üç gün içinde satılan 4.160 kombine biletiyle birlikte, bu sezonki toplam kombine sayısının 33.530’a ulaştığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Bursaspor camiasına teşekkür edilerek, gösterilen ilgiye minnettarlık ifade edildi.

Ayrıca, Bursaspor'un Karşıyaka maçı için bilet satışlarının yarın saat 10.00’da başlayacağı açıklandı. Karşıyaka maçına dair bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

- Kuzey Kale: 150 TL

- VIP:900 TL

Bursaspor, taraftarlarını maçlarda destek olmaya davet etti.

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Kaynak: Haber merkezi