Dün akşam Balıkesir Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren kargo gemisi sabah saatlerinde acil durum sinyali göndermiş, bir saat sonrasında ise sinyal tamamen kesilmişti.

6 kişilik mürettabatı ile battığı düşünülen 69 metre uzunluğundaki Batuhan A isimli kuru yük gemisi için devletin tüm imkanları seferber edildi. Bölgeye ilk ulaşan sahil güvenlik botları oldu.

Ekipler, fırtınalı havada ulaştıkları kurtarma bölgesinde boş bir can salı tespit ettiler. O anlar ise kamera ile an be an kaydedildi.

Kaynak: İHA