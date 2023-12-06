Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Nilüfer'de su kesintisi yapılacağını açıkladı.
BUSKİ Genel Müdürlüğü trafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı, İzmir Yolu Caddesi, 408. Sokak arasında kalan bölge ve civarında, 07.12.2023 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.