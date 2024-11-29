Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin performans esaslı hazırlanan 2025 mali yılı performans programı ve 2025 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin gider bütçesi 36 milyar 500 milyon TL olarak öngörüldü. Başkan Mustafa Bozbey, “2025 yılı bütçesi Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı üçüncü oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. 17 ilçe belediyesinin bütçelerinin de görüşüldüğü toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı bütçesi de görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi’nin performans esaslı olarak hazırlanan 2025 gider bütçesi 36 milyar 500 milyon TL olarak meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi.

“Vergi gelirlerinde yüzde 46’lık artış öngörülüyor”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hem 2025 yılı performans programını hem de 2025 mali yılı bütçesini hazırlayan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Merkezi yönetim bütçe görüşmelerinin de devam ettiğini ve rakamları yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, merkezi yönetim bütçesinin tüm kamu sektörü için bağlayıcı, özel sektör için ise yol gösterici olduğunu belirtti. Başkan Bozbey, kendileri için de yol gösterici olan makroekonomik hedeflerin ortaya konduğu 2025-2027 orta vadeli programı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın performans programı ve bütçe hazırlama usul ve esasları ile bu husustaki yönetmelik hükümlerini dikkate alarak 2025 yılı performans programı ve bütçesini hazırladıklarını ifade etti. 2025-2027 orta vadeli program makro hedeflere bakıldığında 2025 yılı gayri safi yurtiçi hasıla tahmininin 61 trilyon 540 milyar TL, bunun dolar karşılığının ise 1 trilyon 465 milyar dolar olarak görüldüğünü anlatan Başkan Bozbey, “Bu da bize örtük olarak 2025 yılı kur tahmininin 42 TL olduğunu göstermektedir. Yine orta vadeli programda bir diğer makroekonomik gösterge olan brent petrolün varil fiyatının 83,8 dolar olduğu görülmektedir. Bu da bütçemizde önemli bir yer tutan yakıt ve diğer giderlerin tahmininde önemli bir veri olmuştur. 2025-2027 orta vadeli programda yer alan, genel devlet dengesine bakıldığında 2024 yılı vergi gelirlerinin 7 trilyon 687 milyar TL, 2025 yılı vergi gelirlerinin 11 trilyon 242 milyar TL olacağı öngörülmüştür. Bu durum önümüzdeki yıl vergi gelirlerinde yaklaşık yüzde 46’lık bir artış öngörüldüğünü söylemektedir” diye konuştu.

“Gider bütçemiz 36 milyar 500 milyon TL”

Merkezi yönetim bütçesine bakıldığında 2024 yılı personel giderlerinin 2 trilyon 678 milyar TL gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini söyleyen Başkan Bozbey, 2025 yılı personel giderlerinin ise 3 trilyon 478 milyar TL olarak öngörüldüğünü belirtti. Önümüzdeki yıl personel giderlerinde bu yıla göre yaklaşık yüzde 30’luk artış olacağının tahmin edildiğini ifade eden Başkan Bozbey, “Amacımız, mali disiplinle birlikte kamu hizmetlerinden ödün vermeden, güçlü bir kurumsal kapasite ile belediyemizin sürdürülebilirliğini sağlayarak belediyemizin beşeri, fiziki, mali ve her türlü kaynağını ekonomik ve verimli kullanmaktır. Mevzuata uygun şekilde yapılan çalışmalar doğrultusunda 2025 mali yılı için belirlediğimiz gider bütçemiz 36 milyar 500 milyon TL, planladığımız gelir bütçesi de 36 milyar 500 milyon TL’dir” dedi.

“Bütçemizin Bursa’mıza hayırlı olmasını dilerim”

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartların, kamu harcamaları üzerindeki mali sınırlamaların, kamu hizmet standartlarının vatandaş talep ve beklentilerine uygun olarak yükseltilmesi ihtiyacı ve teknolojik gelişmelerin, belediye hizmetlerinin sunumunu ve maliyetlerinin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kıldığını dile getiren Başkan Bozbey, “Bu ihtiyaçtan hareketle, mali alanda yürüttüğümüz çalışmaların önemli amaçlarından biri de, kamu kaynaklarını ekonomik, verimli ve etkin kullanan, kurumsal yapısı güçlü, sürdürülebilir bir belediye idaresi oluşturulmasıdır. Hizmet alanlarımızda ve yürüttüğümüz projelerde, sürdürülebilirlik, yaygınlaştırma, tasarruf, kaynakların etkin kullanımı ve mevcut süreçlerin revizesi ön planda yer almaktadır. Katılımcı, kapsayıcı, bütüncül ve Büyükşehir Belediyemiz vizyon, misyon ve ilkelerine uygun hazırlanan; Bursa Büyükşehir Belediyemiz yüzde 43, BUSKİ yüzde 19 ve ilçe belediyelerinin yüzde 38 olmak üzere Bursa genelindeki belediyelerin toplamında 84.5 milyar TL’lik, 2025 yılı performans programı ve bütçemizin Bursa’mıza hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

“Bursa’da ulaşım sorununu en aza indirmek bizim sorumluluğumuz”

Önceki yılın bütçesine oranla bakıldığında yüzde 46’lık enflasyon nispetinde bir oran artıştan bahsedileceğini ifade eden Başkan Bozbey, mali disiplinden taviz vermeyeceklerini, bu konuda yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Bursalıların hakkı olan her bir kuruşun doğru yere harcanması konusunda özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Bozbey, “Yeni kaynaklar konusunda ithalattan alınması gereken bir pay var. Bu konuda çalışıyoruz. İş dünyasına taleplerimizi ilettik. Vergilerini Bursa’da yatırması gereken birçok fabrikanın dışarıda olduğunu biliyoruz. Bu konuda da taleplerimizi ilettik. Bursa’nın en önemli sorunlarından bir tanesi trafik ve ulaşımdır. Bu konuda arkadaşlarımız çalışmaları yaptılar. Daha fazla fiziki dokunuşlara hazırlık yapıyoruz. 2025 bütçesinde özellikle ulaşımla ilgili önemli fiziki projeler uygulanacak. Bursa’da ulaşım sorununu en aza indirmek bizim sorumluluğumuzdur. Kentin sorunlarını bilen, Bursa’nın her mahallesini bilen biri olarak yaptığımız çalışmalar tüm mahallelerimizin sorunlarını en aza indirecektir. Sosyal destekler artarak devam edecek. 2025 bütçesi artık hepimizin bütçesidir. Güzel hizmetlerle birlikte Bursalıların gülümseyeceği bir yıl olmasını diliyorum” dedi.