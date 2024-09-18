Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 3 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu KB-20 tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 3 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.