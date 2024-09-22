İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İngiltere Championship takımlarında Cardiff City’de, Teknik Direktör Erol Bulut dönemi sona erdi. İngiliz takımı, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2023 yılında yaz transfer döneminde göreve başlayan Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Erol Bulut, geçtiğimiz haziran ayında Cardiff ile 2 yıllık sözleşme yenilemişti.

Cardiff City, bu sezon Erol Bulut yönetimde çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik sonucunda topladığı 1 puanla Championship’te son sırada bulunuyor.

Erol Bulut, İngiliz temsilcisiyle 58 karşılaşmada görev yaparken, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyet aldı.