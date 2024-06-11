Bilecik’in Gölparkı’na yeni bir soluk katan Vali Şefik Aygöl, gerçekleşecek çalışmaları detaylarıyla anlattı.

Bilecik Pelitözü’nde bulunan Gölpark yenilenen yüzüyle daha güvenilir ve daha samimi bir ortam içerisinde olmayı hedefliyor. Vali Aygöl, gece gündüz Gölpark’ı iyileştirme çalışmaları içinde bulunan ekiplere kolaylık dileyerek burada yapılan yenilikleri detaylarıyla anlattı. Vali Aygöl, ‘’Pelitözü Gölet’inde gerek çevre düzeni gerek bakım onarım ve gerekse dönüşüm anlamında yapılan ve yapılmakta olan birçok çalışma bulunmaktadır. Bu kapsamda gölet ve çevresi incelenmiş yapılan incelemeler ve Bilecikli vatandaşlarımızın ilimizdeki ihtiyaçları doğrultusunda çalışma planı yapılmıştır. Mesire alanı olarak anılan Gölpark’ın bu yönünü güçlendirmek ve kontrolsüz yakılan ateşin önüne geçmek amacıyla göletin belirli alanlarına barbekü alımı gerçekleştirilerek bir kısmının kurulumu sağlanmıştır. Yine barbekü alanlarına ve yakınlarına yeni piknik masası alımları gerçekleştirilmiştir.

Göletin kıyısını saran yürüyüş yolumuz bordürlerinin de bakımı yapılarak yenilenmiş yürüyüş ve bisiklet için elverişli hale getirilmiştir. Göletin giriş ve çıkış alanlarındaki yolun ihtiyaç duyduğu onarım çalışması yolun asfaltla kaplanması ile sağlanmış ulaşım konusu iyileştirilmiştir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yoğun olarak kullandığı Voleybol sahasında yeni kum serimi, çevre düzenlemesi ve süsleme çalışmaları yapılarak saha yeni bir görünüm kazanmıştır. Göletin girişi ve çıkışında bulunan tagların yıprandığı tespit edilmiş bu sebeple eski taglar kaldırılırken yeni tagların yapım çalışması devam etmektedir. Yeşili korumak doğaya sahip çıkmak bilinci ile çevre temizliği ve amfibik araç ile göl temizliği çalışması düzenli olarak yapılmaktadır. Gölet çevresinde aktif olarak yapılan kamp karavan etkinliklerini de destekleyerek mevcut karavan alanındaki ihtiyaç duyulan içme suyu, atıksu ve elektrik altyapısı kurulmuş, her karavanın ihtiyaç duyacağı yeşil alanlar gözetilerek asfalt serimi gerçekleştirilmiştir. Peyzaj ve çevre düzeni çalışmaları devam etmektedir. Gölün çevresinde ve yürüyüş yolu üzerinde eksikliği hissedilen yönlendirme tabelaları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yürüyüş yolunun belirli kısımlarında kültürel miras temsili olan manilerimizi sergileyecek bir ‘Mani Yolu’ çalışması hazırlığı yapılmaktadır’’ dedi.

"Gölet vatandaşların cazibe merkezi haline gelecek"

Sözlerine devam eden Vali Aygöl, ‘’Göleti tüm vatandaşlarımız için cazibe merkezi haline getirmek için orman parkı, Açık Gençlik Merkezi, Jandarma Kontrol Merkezi, çocuk oyun gruplarının onarımı, aydınlatma ve ışıklandırma ve benzeri birçok çalışmanın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Birçok Kurumun ortak çalışmasının eseri olacak ‘Rekreatif Etkinliklerin Merkezi Gölpark’ın’ Bilecik için cazibe merkezi kimliğini güçlendirerek vatandaşlarımızın eğleneceği, öğreneceği, göl manzarasında yemek yiyeceği, sosyalleşeceği ve nefes alacağı bir merkez, birçok etkinliğinde ev sahibi olması hedeflenmektedir’’ ifadelerine yer verdi.