İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, TGRT’de katıldığı bir canlı yayında, asgari ücrete yapılması beklenen zam oranına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

“ASGARİ ÜCRET 24-24,5 BİN TL SEVİYELERİNDE OLABİLİR”

Cem Küçük, enflasyon oranları ve ekonomik göstergelere dayanarak 2025 yılı için asgari ücretin 24 bin ile 24 bin 500 TL arasında olabileceğini ifade etti. Merkez Bankası’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu yüzde 44’lük enflasyon oranına işaret eden Küçük, bu oranın 24 bin 884 TL’ye denk geldiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti’nin yerel seçimlerde ekonomi ve emekli maaşları nedeniyle yaşadığı oy kaybına dikkat çeken Küçük, “Asgari ücrette ciddi bir artış kaçınılmaz görünüyor. Ancak 25 bin TL seviyesine çıkacağını düşünmüyorum. Özel sektör çalışanları ve emekliler için daha fazla destek sağlanmalı” dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK’TA TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının Aralık ayının ilk haftasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplantılarda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. TÜRK-İŞ, geçen yıl olduğu gibi temsilcilerinin büyük çoğunluğunu asgari ücretle çalışan işçilerden seçeceğini duyurdu. Toplantıların tamamlanmasının ardından, 2025 yılı asgari ücret rakamının Aralık ayının sonunda açıklanması planlanıyor.