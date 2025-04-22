Cerrah Mahallesinde okul alanı olarak tahsis edilen alanda Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte inceleme yapan Başkan Zemci Şahin bir açıklama yaptı. Duruma tepki gösteren Şahin, “Evet, şimdi Cerrah Mahallesi’ndeyiz. Bu bölge daha önce Cerrah İlköğretim Okulu için Millî Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmişti. Ancak yapılan zemin etütlerinde sıvılaşmanın yoğun olduğu tespit edilince, İnegöl Belediyesi ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir protokol kapsamında, okul için farklı bir bölgede arsa tahsis edildi ve burası İnegöl Belediyesi’ne devredildi.

Şu an geldiğimiz noktada hâlâ okulun temeli atılmadı. Cerrah İlköğretim Okulu’nda çocuklar oldukça sıkışık sınıflarda eğitim görüyor. Buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum: "Eğitimde çağ atladık, şu başarıya imza attık" diyorsunuz ama çocuklarımız 40-45 kişilik sınıflarda ders işliyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi ve okulun temeli ivedilikle atılmalıdır. Cerrah Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımız bu hizmeti bekliyor ve talep ediyor.

Lütfen tasarruf tedbirlerinde eğitimi kapsam dışı bırakın. Tasarruf, eğitimden değil; başka, şatafatlı alanlardan yapılmalıdır.