CHP İnegöl ilçe kongresinde görevden alınan ilçe başkanı Kemal Torun'un konuştuğu esnada gergin anlar yaşandı.

CHP kongresinde konuşan görevden alınan eski ilçe başkanı Kemal Torun kongrede konuşmak için söz aldı.

Torun kürsüye çıkarak şunları söyledi

" Ben görevden alınmadan önce Parti'nin kasasında 50 bin TL para vardı görevden alındıktan sonra Mali işlerden sorumlu arkadaş şahsi hesaplarına para aktardılar seçilecek yönetim bunu incelesin.Birde seçim dönemi neden görevden alındım, milletvekili belirlenmesinde ilçe başkanı önemli rolü vardır. Birileri milletvekili aday olabilmesi için beni görevden aldırmak için girişimler oldu."

Torun'un konuşma yaptığı esnada diğer parti üyeleri Torun'un sözünü kesmesi üzerine gergin anlar yaşandı. Divan başkanının araya girmesi sonrası Kemal Torun konuşmasınısonlandırdı.

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