Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İki yabancı grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Yabancının sert darbesi sonucu iki kişi hafif yaralandı. Olayın görüntüleri anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olaylarda çevredeki işyerleri ve evlerde hasar meydana gelirken, çok sayıda vatandaş da yaralandı. Komşular, kendilerinin ve çocuklarının da yaralanabileceğini ve olayların bir an önce önlenmesi gerektiğini söylediler.

“Birbirlerine ölümüne vuruyorlar, araya gidip ayırmaya da korkuyoruz”

Yaşanılan olaylar sonrası korktuklarını ve dışarıya çıkamaz hale geldiklerini söyleyen mahalle sakini Celal Konuk, “Akşam evde oturuyorduk, sanki kıyamet koptu büyük bir ses bağrışma çağrışma aşağıya inmeye korktuk ve pencereden baktığımızda 3-4 kişi sallama diye tabir edilen döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırıyorlar. Neticede burası bir mahalle, burada çoluk çocuğumuz var. Birbirlerine ölümüne vuruyorlar. Araya gidip ayırmaya da korkuyoruz. Ondan önce mahallede tüfek, silah sıktılar. Hemen hemen her gece silah sıkıyorlar. Birbirlerini korkutma amacıyla havaya ateş açıyorlar. Bizler korkuyoruz netice de ortalık magandadan geçilmiyor ve yorgun mermi denilen bir sorun var. Biz genellikle akşamları terasta uyuyoruz” dedi.

Mahalleli Sibel Karakuzulular, “Olay, benim yemek yaptığım yerde gerçekleşti, evimde kamera vardı. Çocuğumun sesini duyunca kameraya baktım, yabancı uyruklu vatandaşlar birbirlerini parçalarken benim çocuğuma da döner bıçağı çektiler. Çocuğumun elinin hafif bir yerini kesti. Her zaman kavgalar, biz damda yatıyoruz. Gaziantepliyiz, havanın sıcak olmasından dolayı damda yatıyoruz. Damda yatamıyoruz, her gün kurşunlar sallamalar çekildiği için benim ne çocuklarım çıkabiliyor, ne gençlerimiz gezebiliyor, ne de bizler çıkabiliyoruz” diye konuştu.