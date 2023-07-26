CHP İnegöl İlçe Sekreteri Mümin Kınabaş yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olağan kongresi 13 Ağustos Pazar günü Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacağını belirtti.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan CHP İnegöl İlçe Sekreteri Mümin Kınabaş, “Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Merkez Yürütme Kurulunun 6 Haziran 2023 tarihinde almış olduğu, kongreler takvimi uyarınca ilçe kongrelerimizin 5 Ağustos 2023-10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılmasına karar vermiştir. Genel merkezimizin göndermiş olduğu genelge ile üye çizelgeleri Haziran ayında 7 gün ilçe binamızda askıya çıkarılmış olup üyelerimiz kontrol etmişlerdir. Delege seçimleri, tüzük, yönetmenlik ve merkez yönetim karar ve genelgeleri çerçevesinde, 3 Temmuz 2023- 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında, İnegöl'de mahalle delege seçimleri yapılmıştır. Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda, İnegöl ilçe kongresinin 13 Ağustos 2023 günü saat 11.00 Sani Konukoğlu Konferans Salonun da, salt çoğunluk sağlanmazsa aynı gün, saat 14.00 de ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın CHP İnegöl İlçe kongresinin yapılmasına karar verilmiştir. İnegöl ilçe kongresinde seçilen başkan ve yönetim kurulu üyeleri 2024 yılında yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçiminde, Belediye Başkanı Belediye Meclis üyesi veya İl Genel Meclis üyesi adayı olarak değerlendirilmeyeceklerdir. Yani aday olamayacaklardır. Bu anlamda aday olacak olan Başkan ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımızı (Üyelerimizi) şimdiden kutlar ve başarılar dilerim. Kongremize tüm üyelerimiz davetlidir” dedi.

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