Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bağışlanma" talebini oy çokluğu ile onaylayarak, son kararı CHP Parti Meclisi'ne bıraktı. Bugün saat 11.00'de gerçekleşen MYK toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde yapıldı.

Toplantıda, daha önce partiden ilişiği kesilen üyelerin af talepleri detaylı bir şekilde ele alındı. Parti Meclisi'nin bugün gerçekleştireceği toplantıda ise, MYK'nın kararı değerlendirilecek.

Parti Meclisi toplantısının açılışında, MYK'nın sunumu ile başlanacak ve ilk olarak daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri masaya yatırılacak. Ancak PM'nin en kritik gündem maddesi, önceki yönetim tarafından kasım ayı sonunda yapılması planlanan ancak kararı alınamayan Tüzük Kurultayı olacak.