Parti üyelerinin sorunlarının dinlendiği, görüş alışverişinde bulunduğu danışma kurulu toplantısına; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İl Başkan Yardımcısı Ömer Güneri, İl Disiplin Kurulu Üyesi Yaşar Yılmaz, Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, önceki dönem İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Çiçek, Hikmet Sallı ile parti üyeleri katıldı.



Toplantı öncesi bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, birlik ve beraberlik ile parti içi dayanışma vurgusu yaptı. Şahin partisinin her zamankinden daha güçlü, seçim dahil en zorlu şartlara hazır olduğunu, ülkenin geldiği son durum karşısında toplumun tüm kesimlerinin adalete ve demokrasi sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.



Şahin, “Üç ayda bir düzenli olarak yaptığımız, Danışma Kurulu Toplantısını üyelerimizle görüş alışverişinde bulunmak için yapıyoruz. Tüm parti üyelerimiz bizim için önemli ve değerlidir. Tüm parti üyelerimizin görüş ve önerileri de aynı şekilde bizim için önemlidir. Danışma Kurulu Toplantılarında üyelerimizin istek görüşlerini dinliyoruz. Bu görüş ve fikirleri dikkate alarak yönümüzü ve ilerleyişimiz bu çerçevede yapıyoruz. Dolayısı ile üyelerimiz yönetimde de söz sahibi olmuş oluyorlar. Dayanışma ruhunun ön plana çıktığı bu toplantılar parti içi bütünselleşmeyi sağlayan aktivitelerdir. Parti içi dayanışma ruhu ve dinamikler, 31 Mart’ta olduğu gibi bizleri yeni başarılara taşıyacağına olan inancım tamdır” dedi.