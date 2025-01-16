Siyasette parti değiştirmeler devam ediyor. Üstelik henüz yerel seçimlerin üzerinden henüz 1 yıl geçmeden...

Son haber Gaziantep'e bağlı Karkamış ilçesinden geldi. Bu kez siyaset arenasından çok görülmeyen bir transfer gerçekleşti. Belediye Başkanı Mustafa Güzel CHP'den istifa ederek AKP'ye geçti.

Kararını sosyal medyadan duyuran Güzel'in açıklamasında dikkat çeken ifadeler yer aldı. CHP'yi eleştiren Güzel partisinden destek görmediğini belirtti. Kişisel bir karar olmadığını vurgulayan Güzel ilçesinin menfaati için siyasi hayatına 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emrinde devam etme kararı' aldığını duyurdu.

31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği CHP Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik.

Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım.

Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim.

MUSTAFA GÜZEL KİMDİR?

Mustafa Güzel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Karkamış Belediye Başkan adayıdır.