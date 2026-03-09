Ligin son haftalarına gelindikçe hedefi olan takımların stres dolu mücadeleleri devam ediyor. Aslında beklentilerin üstünde geçirdiğimiz sezon içinde buralara kadar gelmişken uzun bir aradan sonra neden play-off olmasın diyoruz.

Bu nedenle kolay gözüken Kepez deplasmanında masa üstünde de uzay üssünde favori bizdik. Zor fikstürden çıkıp bu tür maçlarda kontenjanı harcamayı pek hesap etmiyorduk. Fakat evde yaptığımız hesap çarşıya maalesef uymadı. Bizim maçtan önce Kepez'in rakibi Beykoz’un evinde İskenderun’a yenilmesi rakibimizi ligde kalma yolunda umutlandırdı. İskenderun'un kazanması ise bizim canımızı sıkmıştı. Fakat maç başladıktan sonra gördük ki rakip daha inançlı. Bizde ise adeta ölü toprağı. Sahanın her yerinde ne yaptığımızı bilmeden dolaştık. Rakibin prese dayalı futbolu oyun kurmamızı engelledi. Kazandığımız duran toplarla kilidi açıp rakibin bütün umutlarını kırabilirdik yapamadık. İlk yarıda inanın sahada ne yaptığını ya da neden yaptığını bilen tek oyuncumuz yoktu. Pas tercihinde hatalar o bildiğimiz kora kor mücadeleden eser olmayınca ilk yarı soyunma odasına umutsuz ve golsüz girmiş olduk. Fakat soyunma odası konuşmaları devre arası işe yaramış ki 2.yarı başka bir İnegölspor izledik. Rakibi kendi yer alanında hapsettik. Devre boyunca net 5 pozisyon bulduk. Rakip kaleciyi maçın yıldızı yaptık. Gol kaçırma yarışına girdik. Hal böyle olunca dakikalar geçti, maç bitti. Beklemediğimiz 2 puanı bırakmış olduk. Oyuna girende çıkanı aratmadı. Fakat gol lazımken Hasan Alp neden oyuna alınmadı, merak ediyorum. Çünkü biz rakibe baskı kurduğumuz anda Kepez Üstün'ü oyuna aldı ve 2 stoperimizi bağladı. İleri çıkmalarını engelledi. Bazen takımlar forveti sadece gol atmak için değil stratejik hamle içinde kullanılır. Hele Hasan tarzı forvetin bu maçta mutlak oynaması gerekir diye düşünüyorum. Sonuç olarak ikinci yarı galibiyeti hak eden futbol ortaya koymamıza rağmen kazanamadık. Büyük avantaj kaybettik. Hafta içi bay haftası. Pazar günüde Erbaaspor maçıyla hedefe kaldığımız yerden devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü inanın play-off’u hak eden takımlardan en iyisi biziz.