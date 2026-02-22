Geride kalan 4 maçta galibiyetle tanışamayan İnegölspor için Beykoz deplasmanı adeta sırat köprüsü niteliğindeydi.

İyi oyun ve galibiyeti rakipten fazla isteme sonucu alınan 3 puan sonrası ise adeta nefes aldık. Grupta İskenderun’un Muğla deplasmanından puan alması Adana FK’nın Urfa’yı deplasmanda yenmesi Ankaragücü ve Kastamonu takımlarının kazanması ile birlikte net olan bir şey var; o da ilk 5 için onuncu sıraya kadar herkesin istekli ve iştahlı olması. Bu nedenle hangi maç olursa, hangi saha olursa puan çıkartan kazançlı çıkacaktır. Gelelim Beykoz maçına, rakibin ligde puan açısından zor durumda olması beni az da olsa maç öncesi biraz endişelendirdi fakat sahada geçmişte futbol piyasasında ismi olan ama şimdi adeta BAĞKUR ve SGK’dan gün sayan oyunculardan kurulu bir ekip olunca sahada biz istediğimiz her şeyi yaptık. Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf bizdik. Bakmayın 2 gol attığımıza, dünyaları kaçırdık gol yollarında. Şanssızlık mı beceriksizlik mi nedir, yakamızı bırakmadı gitti. Tabi rakip her ne kadar sahada istediğini yapamasa da form geçici, klas kalıcıdır sözüne istinaden, zaman zaman kalemize gelerek az da olsa yüreğimizi ağzımıza getirdi. Bu maç bir kez daha şunu gösterdi ki bizim her maçımızda aynı ciddiyeti göstermekten başka çaremiz yok. En ufak bir gevşemede ciddi pozisyonlar veriyoruz. Tabi bunda orta sahamızın üretken ve dinamizmi bırakmaması da şart. Oyun içinde bazı anlarda konsantrasyon noktasında gelgitler yaşadık ama bizimde sahada farkındalık oluşturan oyuncularımız bu düşüşe izin vermediler. Sonuç olarak zorlu fikstür bitti ama bundan sonraki maçlarda en az üst sıralardaki takımlar kadar zorlu. Çünkü onlarda artık telafisi mümkün olmayan puan kaybı yaşamak istemeyeceklerdir. Bu nedenle Buca maçında sürprize izin vermememiz için maçın başında sonuna kadar aynı hassasiyeti göstermek gerek. Aksi taktirde başımıza ilk maçta olduğu gibi olmaz işler açarız. Bu da bize ilerleyen haftalarda çok pişmanlık getirir. Son olarak bu haftaya kadar sahadaki duruşu ve takıma koyduğu katkı ile kalplerde yer edinen kalecimiz Bekir'e yaşadığı sakatlık nedeniyle büyük geçmiş olsun der bir an önce takıma sağlıklı bir şekilde dönmesini dileriz.