Bursa derbisinde Karacabey engelini tek golle geçen İnegölspor da artık hedef tamamen play-off olmaya başladı. Aslında Teknik Direktör İsmail Güldüren dışında kimse bu durumu açıkça dillendirmese de bu gizli sevda kararlı şekilde devam ediyor.

Gelelim Karacabey maçına rakibin bize karşı bakışı belli olduğu için mücadelenin zor geçeceği belliydi. Öylede oldu. Biz iyi başlayamadık. Onlar bu durumdan yararlanmak istedi. Ortaya kör dövüşü bir mücadele ortaya çıktı. Orta sahada Kerem’i çok aradık. Bu da bizim kadro bütünlüğümüzün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Rakibin kağıt üstünde kaliteli isimlerden oluşması zaman zaman yaptıkları ataklar ve buldukları pozisyonlarla tehlikeli anlar yaşamamıza rağmen maçın kırılma anı bence İbrahim Can Köse’nin vuruşunu önleyen kaleci Bekir oldu. O pozisyondan bir kaç dakika sonrası rakibin kırmızı kartı işimizi kolaylaştırdı ve akabinde klas bir golle maçı galibiyetle bitirmiş olduk.

Oyunun nereye gideceği belli olmadığı anlarda ise yapılan değişiklikler sahada bir nebze rahat nefes almamızı sağladı. Sahada oynayan tüm oyuncularımız olumsuz hava şartlarına rağmen iyi niyetleriyle adeta sahada savaş vererek övgüyü fazlasıyla hak ettiler ama kaleci Bekir, sağ bek Enes, sol bek Orhan adeta dirilişin sembolü oldular.

Kısaca sahadaki karakterli oyuncu grubumuzun istekli kararlı lig yürüyüşü bu maçta da devam etmiş oldu. Ligde kalalım yeter düşüncesi ile çıkılan bu yolculukta her takımın korkulu rüyası olduk. Herkes bir hedef belirlemiş durumda ama şunu atlamayalım; serüven bizi lig sonunda sıralamada nereye götürürse götürsün gönüllerin şampiyonu bu kadro olmuştur.