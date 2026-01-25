Grubun sorunlu takımlarından biri olan Karaman karşısında mutlak favori olan İnegölspor hata yapmadı ve sezonun en farklı galibiyetini alarak dördüncü sıraya yükseldi.

Seyircisiz oynanan maça kalede Mehmet Efe, forvette Hasan ile başlayan teknik heyet sarı kart sorununu da çözmüş oldu. Konuk Karaman o kadar sıradan o kadar güçsüz bir yapıdaydı ki tek atak yaptılar o da yan top gol oldu. Kısaca laylaylom bir maçtı ve bizim için antrenman gibi 90 dakika oldu. Sahada istekli bir takım vardı, 6 gol attık, 10 tane kaçırdık. Sağbek Enes maçın adamı oldu. İki golde asistle başrol oynadı. Artı bir gol attı, yaptığı bindirmeler ile takımı devamlı ayakta tuttu. Taner çok kaçırdı, hem kendi hem biz strese girdik. Orta sahamız her zamanki gibi işin başından sonuna kadar üretken ve istekliydi. Rakibi ayırt etmeden mücadele etmeleri en azından Urfa deplasmanı için bize ayrı umut verdi. Fakat atlamayalım, kaçırdığımız basit pozisyonlar var. Buna ayrı dikkat etmemiz gerek. Sonuç olarak hem oynayarak hem bol gol atarak haftayı karlı kapatan taraf olduk. Şimdi Urfa ile başlayan Kastamonu, Muğla ve Ankaraspor ile sürecek bir zorlu fikstüre gireceğiz. Yani bir anlamda play off hattındaki rolümüzü kendimiz belirleyeceğiz. Bu nedenle umarız bu dönemden işimize yarayan bir puan tablosu ile çıkarız ki bana göre bunu çoktan hak ettik.