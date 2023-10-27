CNS Yapı ve Dekorasyon bürosu Hamidiye mahallesi park caddesindeki yerinde hizmete açıldı.

İnşaat Mühendisi Cansu Parmak'ın sahibi olduğu işyerinin açılışına Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu ile davetliler katıldı.



Açılışta konuşan iş yeri sahibi İnşaat Mühendisi Cansu Parmak, "Sayın Ticaret Odası başkanım, sayın müteahhitler Derneği Başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve yöneticileri, çok değerli oda başkanlarımız, sevgili davetliler, açılışımıza hoş geldiniz. Bugün burada attığımız bu adım inşallah hayırlı ve güzel işlerin başlangıcı olacak, hem hayallerimi gerçekleştiriyor olmak hem de İnegöl halkına hizmet edecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Umuyorum ki her şey çok güzel olur. Sözlerimi sonlandırırken benim bu yolda destekleriyle yalnız bırakmayan canım ailem ve sevdiklerime çok teşekkür ederim." dedi.



Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu ise,

“Çok değerli Hazirun, Öncelikle şehrimizin girişimcilik duygusunun ne kadar gelişmiş olduğunu genç kardeşlerimizin bu yaptığı girişimde de görüyoruz. İnşaat sektörü İnegölümüzde oldukça büyük yer kat ediyor. Tedarikçilerinden tutun inşaat yatırımcılarına kadar dinamik ilerliyor. Bu şekilde inşallah bütün yapıların kalitesini, bütün yapılardaki malzeme kalitesi ileriye gidecektir. Tekrardan genç kardeşlerimizin girişimlerini kutluyorum. “



İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Müteahhitler Derneği Başkanıma, Çok kıymetli hanımefendi hanımefendi ve beyefendileri şahsım İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cansu genç girişimci kardeşimiz. Heyecanlı ve hayallerinin peşinde koşuyor. Birçok İnegöllü genç kardeşimiz gibi İnegölümüzde genç girişimcilik çok üst seviyede. Bu da bizi çok memnun ediyor. İnegöl adına gururlandırıyor. Cansu kardeşime hayallerinin peşinde koşmasıyla ilgili işyeri açılışıyla ilgili tebrik ediyorum. Umarım hayallerini büyüterek devam eder. " dedi.



Belediye Başkanı Alper Taban da, " Cuma çıkışında çardak caminin düzenlemiş olduğumuz otopark alanlarımız vardı. Esnafı bu şekilde bilgilendirmiş olduk. 150 araçlık bir bölgeye aldık. İnegölümüz gelişiyor. Çok kıymetli işler yapılıyor. Bunun örneği de Cansu kardeşimiz gibi genç müteşebbisler. Güzel işler yapılıyor. Bundan dolayı kıvanç duyuyoruz. Cansu kardeşimizin ailesi ne kadar gurur duyuyorsa biz de o kadar duyuyoruz. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Böyle bir şehirde görev yapıyor olmak elimizi inanın çok güçlendiriyor." dedi.

Konuşmaların ardından işyeri dualar eşliğinde kurdele kesilerek açıldı.