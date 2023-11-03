Kastamonu Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, konteynerin yanında bulunan bir çöp poşeti içinde yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu. Olay, yakındaki vatandaşların çöp atmak için konteynere yaklaştığı sırada bebek ağlama sesi duymaları üzerine ortaya çıktı.

Hızla ihbar edilen polis ve sağlık ekipleri, olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, bebek üzerinde gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra acil bir şekilde Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşıdılar. Bebeğin sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise hızla devam ediyor.