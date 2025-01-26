Hakemler: Anıl Şen, Tolga Düyüncü, Ahmet Emre Demirci
İnegöl Kafkasspor: 88: Bekir Sevgi, 4: Fikret Sevilgen, 25: Emre Karadağ, 61: Emre Kara, 11: Serdar Eylik ( dk 62 Hakan Çıtak) , 17: Ömer Faruk Boz ( dk86 Deniz Dirk Knibbe), 18: Muhammed Emir Özbilen ( dk85 Eren Daniş), 41: Hasan Bekil, 80: Bilal Güney( dk75 Çağatay Polatdemir), 9: Batuhan Doğrukıran ( dk75Yağız Haydar Doğan), 33: Doğukan Ateş
Adıyaman FK: 79: Yusuf Şükrü Sancaktar, 3: Cenk Çalışkan, 15: Oğuz Çolak, 17: Emirhan Civelek, 26: Adem Kıstırak, 70: Eren Çinkılınç ( dk90 Mehmet Şahin Sarı), 7: Ebubekir Berke Tambay, 20: İbrahim Kıraç Gündüz, 81: Berkant Cekic(dk 46 Mehmet Şahin Sarı), 29: Yakup Uzunel, 99: İsmail Salih Mutlu( dk 61)Batuhan Kuru
Sarı kartlar: dk71 Batuhan Doğrukıran(Kafkas), dk 72 Fikret Sevilgen (Kafkas), dk 85 Cenk Çalışkan (AdıyamanFK), dk90+5 Yağız Haydar Doğan (Kafkas), dk90+5 Mehmet Şahin Sarı (Adıyaman FK)
Kırmızı kart: dk89 Bekir Alper Taşdemir (AdıyamanFK)
Goller: Batuhan Doğrukıran dk31 (Kafkas)
Maçtan önemli dakikalar
31. dakikada Batuhan Doğrukıran gol attı ve İnegöl Kafkas'ı 1-0 öne geçirdi.
89. dakikada Adıyaman FK'dan Bekir Alper Taşdemir kırmızı kart gördü.