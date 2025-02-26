Durmaz, "Hesap yapanları kahredecek kadar iyidir" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kırklareli'nde 'Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapan Durmaz, "Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı.
Partiden 19 Şubat’ta yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.